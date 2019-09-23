Погода на Ямале 23 сентября: похолодание, местами пройдет снег

СЕГОДНЯ 04:18 2019-09-23T04:18:06+03:00

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В понедельник, 23 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +2 градуса, пасмурно. Ожидается снегопад. Ветер северный 13 м/с с порывами до 23 м/с.

В Ноябрьске +6 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 12 м/с с порывами до 23 м/с.

В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, дождь. Ветер южный 12 м/с.

В Надыме +3 градуса, пасмурно, в течение дня – дождь разной интенсивности. Ветер южный 10 м/с.

В Губкинском +6 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер юго-западный 11м/с.

В Тарко-Сале +6 градусов, пасмурно, дождь. Юго-западный ветер 9 м/с.

В Муравленко + 4 градуса, пасмурно. Дождь будет идти весь день. Юго-западный ветер 12 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU