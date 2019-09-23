2019-09-23T04:18:06+03:00
Общество

Погода на Ямале 23 сентября: похолодание, местами пройдет снег

Температура воздуха +3 ...+ 7 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В понедельник, 23 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +2 градуса, пасмурно. Ожидается снегопад. Ветер северный 13 м/с с порывами до 23 м/с.

В Ноябрьске +6 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 12 м/с с порывами до 23 м/с.

В Новом Уренгое +5 градусов, пасмурно, дождь. Ветер южный 12 м/с.

В Надыме +3 градуса, пасмурно, в течение дня – дождь разной интенсивности. Ветер южный 10 м/с.

В Губкинском +6 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер юго-западный 11м/с.

В Тарко-Сале +6 градусов, пасмурно, дождь. Юго-западный ветер 9 м/с.

В Муравленко + 4 градуса, пасмурно. Дождь будет идти весь день. Юго-западный ветер 12 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, облачно, без осадков. Ветер юго-восточный 4 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Главная переправа Ямала приостановила работу из-за штормового ветра
На трассе Сургут-Салехард «ВАЗ» вылетел в кювет
Ямальцев предупреждают об усилении ветра до 28 м/с
Кампании по заготовке оленины на Ямале дали старт
Под Салехардом туристов едва не задрал медведь
После вмешательства общественников у школы в Салехарде закрыли торчащую из земли арматуру
В Тарко-Сале выберут «Настоящего Мужика Ямала»
Погода на Ямале 22 сентября: затяжные дожди и прохладно
Сильный ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома в Новом Уренгое
В Надыме школьники и ученые следят за экспериментальными дубами
В Ноябрьске задержали водителя, который сбил пешехода-нарушителя
В Пуровском районе выбирают лучшую хозяйку очага
Погода на Ямале 21 сентября: сильный ветер и похолодание
Строительство новых детсадов в Салехарде ведется с опережением графиков
В Надыме во время капремонта домов дождем затопило квартиры
В Ноябрьске ожидается усиление ветра до 17 м/с