2019-09-22T16:10:24+03:00
Общество

Под Салехардом туристов едва не задрал медведь

О приближающемся хищнике предупредила женщина
Алена Кульмухаметова
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Под Салехардом туристов едва не задрал медведь. Фото с сайта pixabay.comПод Салехардом туристов едва не задрал медведь. Фото с сайта pixabay.com
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Туристы, приехавшие на заброшенную стройку №501 под Салехардом чуть не стали обедом для бурового медведя. Женщина рассказала, что хищник бежал по дороге и свернул в тайгу, где рядом находится исторический объект под названием стройка №501.

По информации «N24», в тот день в лагере находились туристические группы и те, кто приехал посмотреть на заброшенную железную дорогу самостоятельно. Елена Гасяй, что увчидела медведя предупредила туристов, что рядом находится медведь.

По словам девушки, то, что медведи ходят рядом - вина самих туристов. Люди не убирают за собой остатки пищи.

Напомним, минувшим летом на Ямале медведи выходили в жилые зоны и даже брали еду у проезжающих мимо водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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