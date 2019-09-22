Под Салехардом туристов едва не задрал медведь
Туристы, приехавшие на заброшенную стройку №501 под Салехардом чуть не стали обедом для бурового медведя. Женщина рассказала, что хищник бежал по дороге и свернул в тайгу, где рядом находится исторический объект под названием стройка №501.
По информации «N24», в тот день в лагере находились туристические группы и те, кто приехал посмотреть на заброшенную железную дорогу самостоятельно. Елена Гасяй, что увчидела медведя предупредила туристов, что рядом находится медведь.
По словам девушки, то, что медведи ходят рядом - вина самих туристов. Люди не убирают за собой остатки пищи.
Напомним, минувшим летом на Ямале медведи выходили в жилые зоны и даже брали еду у проезжающих мимо водителей.
ИСТОЧНИК KP.RU