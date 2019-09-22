В Тарко-Сале выберут «Настоящего Мужика Ямала»

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-22T11:42:22+03:00

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Сильную половину жителей Ямало-Ненецкого автономного округа и УрФО организаторы приглашают побороться за звание настоящего мужика.

Конкурс «Настоящий Мужик Ямала» пройдет в городе Тарко-Сале 3 ноября. Его участникам придется распиливать и разрубать бревна. Главный приз - бензопила. На конкурс приглашаются молодые люди в возрасте от 18 лет. Соревнования пройдут в личном и командном зачетах.

В личном зачете мужчинам нужно будет разрубить топором бревно, командам – распилить лесоматериал двуручной пилой, а затем расколоть его на части. Все участники обязаны быть экипированными должным образом: одеты в спортивную теплую одежду и иметь защитные очки.

Конкурс проводит таркосалинский Центр развития туризма, а расходы, связанные с награждением и подготовкой, будут оплачены за счет средств грантов «Я молод!» и форума «УТРО-2019». Добавим, что заявки принимаются до 28 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU