СЕГОДНЯ 06:42 2019-09-22T06:42:55+03:00

Погода на Ямале 22 сентября: затяжные дожди и прохладно. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В воскресенье 22 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе синоптики прогнозируют затяжные дожди, свежий ветер, а температура воздуха днем не поднимется выше 4-6 градусов. В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Салеожидается пасмурная погода. Температура воздуха днём +4+6 градусов. Сильный дождь не утихнет до утра понедельника. Ветер умеренный 5-7 метров в секунду. Утром возможна видимость менее 1 километра. В Новом Уренгое и Надыме синоптики обещают днём ясную погоду, ближе к вечеру – переменную облачность. Воздух днём прогреется до +5+7 градусов, ветер ожидается умеренный 5-6 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе днём ясно, к вечеру – облачно с прояснениями. Столбик термометра покажет +4+6 градусов, будет дуть свежий ветер 5-9 метров в секунду, который к вечеру ослабнет.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги пасмурная погода и дожди. Утром ожидается видимость менее 1 километра. Ветер слабый 4-6 метров в секунду.

В Яр-Сале в течение дня небольшая облачность, +5+7 градусов. Ветер умеренный 5-6 метров в секунду.

Меньше всего повезло жителям Мужей. Там весь день будут идти дожди, а температура воздуха днём не поднимется выше +3 градусов. Ветер легкий 1-3 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU