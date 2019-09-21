СЕГОДНЯ 14:46 2019-09-21T14:47:20+03:00

Сильный ветер сорвал обшивку с многоэтажного дома в Новом Уренгое. Фото с сайта администрации города Новый Уренгой

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Порывы ветра в Новом Уренгое 20 сентября достигали 15 метров в секунду. Незначительный урон из-за непогоды понес дом 3/3 в микрорайоне Восточном – отлетела небольшая часть обшивки здания. Пострадавших нет.

Как сообщили в городской администрации, представители управляющей компании «Северный ветер», которая обслуживает данный многоквартирный дом, незамедлительно отреагировали на сложившуюся ситуацию. Был проведен осмотр дома, оценен ущерб, определены необходимые материалы для восстановления обшивки фасада здания.

Фото с сайта администрации города Новый Уренгой

Сегодня, 21 сентября, погодные условия не позволяют альпинистам приступить к восстановительным работам. В Новом Уренгое установилась ветреная и дождливая погода, ветер достигает 18 метров в секунду.

В управляющей компании сообщили, что планируют на следующей неделе приступить к ремонту здания.

ИСТОЧНИК KP.RU