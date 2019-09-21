СЕГОДНЯ 13:16 2019-09-21T13:16:02+03:00

В Надыме школьники и ученые следят за экспериментальными дубами. Фото с сайта администрации города Надым

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В Надыме на территории средней школы №5 учёные из Научного центра изучения Арктики и школьники высадили 12 саженцев дуба.

По информации администрации города Надым, еще в марте на уроке окружающего мира школьники посадили жёлуди в горшочки. Во время летних каникул наблюдали и ухаживали за будущими дубочками в домашних условиях. На линейку 2 сентября школьники пришли с подросшими саженцами в горшках.

– Саженцы дуба – это экспериментальный проект с учениками третьего, а теперь уже четвертого класса в рамках акции «Сохраним Арктику для потомков!», – говорит научный сотрудник центра изучения Арктики Елена Шинкарук. – К сожалению, из 25 посаженных желудей выросли только 12 молодых деревьев. Ученики класса продолжат наблюдение за пересаженными деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU