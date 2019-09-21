2019-09-21T10:57:04+03:00
Общество

В Ноябрьске задержали водителя, который сбил пешехода-нарушителя

Водителю грозит лишение прав
Алена Кульмухаметова
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В Ноябрьске задержали водителя, который сбил пешехода-нарушителя. Фото из соцсети ВКонтактеВ Ноябрьске задержали водителя, который сбил пешехода-нарушителя. Фото из соцсети ВКонтакте
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Ранее полиция Ноябрьска публиковала информацию, с просьбой помочь в поиске водителя который скрылся с места ДТП, в результате которого пострадал пешеход.

Напомним, 19 сентября около полудня на улице Советская рядом с домом 105 неустановленный водитель допустил наезд на пешехода переходящего проезжую часть на запрещающий сигнал светофора и с места ДТП скрылся. В результате ДТП 65-летний пешеход получил различные травмы.

В пятницу водителя нашли. Пенсионера он сбил на автомобиле «Ниссан Кашкай» Водителю за оставление места ДТП грозит лишение прав.

ИСТОЧНИК KP.RU

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