В Пуровском районе выбирают лучшую хозяйку очага

СЕГОДНЯ 09:39 2019-09-21T09:39:56+03:00

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Представительницы малочисленных народов Севера в седьмой раз продемонстрируют свою культуру и умение вести домашнее хозяйство на районном конкурсе «Хозяйка очага - 2019». Мероприятие начнется в полдень 21 сентября на территории парка культуры и отдыха «Северный очаг».

По информации администрации Пуровского района, заявку на участие подали три конкурсантки: две таркосалинки и жительница национальной деревни Харампур. Участницы представят культуру коми-зырян, ненцев и ханты. Конкурс пройдет в нескольких номинациях: «Хлебом да солью встречаем», «Мастерица на все руки», «Творческий конкурс», «Национальная одежда».

Конкурсанткам предстоит презентовать творческий рассказ о себе в любом жанре, но обязательно на родном языке той культуры, которую они представляют; приготовить одно или несколько блюд национальной кухни; продемонстрировать свои умения в рукоделии и творчестве, а также поразить жюри красотой национальной одежды. По окончании конкурсных испытаний для гостей и участниц выступят артисты районного центра национальных культур. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику и «поболеть» за участниц.

Добавим, что победительницей «Хозяйка очага-2018» стала Таисия Артанзеева из Тарко-Сале. Мастерица на все руки представляла культуру ханты.

ИСТОЧНИК KP.RU