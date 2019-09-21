2019-09-21T09:39:56+03:00
Общество

В Пуровском районе выбирают лучшую хозяйку очага

Заявку на участие подали три конкурсантки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Пуровском районе выбирают лучшую хозяйку очага. Фото с сайта администрации Пуровского районаВ Пуровском районе выбирают лучшую хозяйку очага. Фото с сайта администрации Пуровского района
Изменить размер текста:

Представительницы малочисленных народов Севера в седьмой раз продемонстрируют свою культуру и умение вести домашнее хозяйство на районном конкурсе «Хозяйка очага - 2019». Мероприятие начнется в полдень 21 сентября на территории парка культуры и отдыха «Северный очаг».

По информации администрации Пуровского района, заявку на участие подали три конкурсантки: две таркосалинки и жительница национальной деревни Харампур. Участницы представят культуру коми-зырян, ненцев и ханты. Конкурс пройдет в нескольких номинациях: «Хлебом да солью встречаем», «Мастерица на все руки», «Творческий конкурс», «Национальная одежда».

Конкурсанткам предстоит презентовать творческий рассказ о себе в любом жанре, но обязательно на родном языке той культуры, которую они представляют; приготовить одно или несколько блюд национальной кухни; продемонстрировать свои умения в рукоделии и творчестве, а также поразить жюри красотой национальной одежды. По окончании конкурсных испытаний для гостей и участниц выступят артисты районного центра национальных культур. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к празднику и «поболеть» за участниц.

Добавим, что победительницей «Хозяйка очага-2018» стала Таисия Артанзеева из Тарко-Сале. Мастерица на все руки представляла культуру ханты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Погода на Ямале 21 сентября: сильный ветер и похолодание
Строительство новых детсадов в Салехарде ведется с опережением графиков
В Надыме во время капремонта домов дождем затопило квартиры
В Ноябрьске ожидается усиление ветра до 17 м/с
В Салехарде рассмотрели механизмы борьбы с коррупцией
В Катравоже алкоголик зарезал мать своих троих детей
В Губкинском начинается застройка новых микрорайонов для переселенцев из авариек
На Ямале судят педофила за изнасилования пяти девочек
Сбербанк и Брусника запустили ипотеку под 3,4% годовых
В Салехарде за незаконную торговлю водкой осужден местный житель
Многодетные семьи Ямала чаще вкладывают материнский капитал в жильё
Девочке, упавшей с качелей, власти Лабытнанги выплатят 50 тысяч рублей
На Ямале завершился капремонт в 92 домах
В Тарко-Сале построят воскресную школу при Свято-Никольском храме
В Ноябрьске водитель сбил пешехода на светофоре и скрылся
Ямал и Петербург в режиме видеомоста обсудили строительство дорог
«Улыбающийся» дом на Оптимистов в Новом Уренгое прославился на всю Россию
Новоуренгоец лишился 200 тысяч рублей, поговорив с «сотрудником банка»
Расширение дороги в Ноябрьске вызвало негодование у горожан
Погода на Ямале 20 сентября: почти повсеместно пройдут ливневые дожди
Пуровчанка пырнула ножом приятели и сама привезла его в больницу
В Лабытнанги съехались иностранные ученые, изучающие травоядных Арктики
Новоуренгоец, забивший до смерти обидчика подруги, сядет на 10 лет
Ямал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий