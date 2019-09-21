СЕГОДНЯ 06:55 2019-09-21T06:55:55+03:00

Погода на Ямале 21 сентября: сильный ветер и похолодание. Фото из группы "Надым" в соцсети ВКонтакте

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В субботу 21 сентября на большей части Ямало-Ненецкого автономного округа прогнозируется сильный западный ветер, местами пройдут небольшие дожди. Дневная температура воздуха ожидается в пределах 5-7 градусов.

В Ноябрьске, Муравленко, Губкинском и Тарко-Сале переменная облачность. Температура воздуха днём +4 +7 градусов. Ветер западный 5-7, порывы до 13-16 метров в секунду.

В Новом Уренгое и Надыме облачно с прояснениями. Температура воздуха днём +5 +7 градусов. Ветер западный 7-10, порывы до 13-18 метров в секунду.

В Тазовском и Красноселькупе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днём +4 +6 градусов. Ветер западный 7-11, порывы до 17-20 метров в секунду.

В Салехарде, Аксарке и Лабытнанги облачно с прояснениями. Температура воздуха днём +5 +7 градусов. Ветер западный 6-9, порывы до 13-15 метров в секунду.

В Мужах переменная облачность. Температура воздуха днём +5 +7 градусов. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

В Яр-Сале малооблачно. Температура воздуха днём +4 +6 градусов. Ветер западный 8-10, порывы до 16 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU