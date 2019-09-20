Строительство новых детсадов в Салехарде ведется с опережением графиков

СЕГОДНЯ 15:13 2019-09-20T15:16:27+03:00

Все замечания заносятся в анкету объекта и станут основанием для оценки качества строительства

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Ямальские депутаты Елена Лаптандер и Алексей Денисов совместно с представителями городской администрации и общественниками проинспектировали строительство трех детских садов в Салехарде. Новые сады возводят в рамках муниципально-частного партнерства в рамках национального проекта «Образование». По плану срок сдачи детских учреждений – 2020 год.

- Нет сомнений, что садики будут сданы в срок и получат лицензию. Проекты очень интересные, в них есть все необходимое для детей. Мы бы хотели, чтобы к вводу в эксплуатацию детских садов были организованы подъезд, стоянки, скорректированы автобусные маршруты. Нужно не забывать о важных мелочах, - прокомментировала Елена Лаптандер.

Депутат Законодательного Собрания Ямала Алексей Денисов отметил, что все замечания заносятся в анкету объекта и служат основанием для оценки качества строительства.

Обеспечение качественного выполнения национальных проектов – приоритетная задача. Строительство спортивных объектов, детских садов, школ, дорог, очистных сооружений – все это направлено на улучшение условий жизни ямальцев, отметили в администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU