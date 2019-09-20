2019-09-20T14:54:40+03:00
Происшествия

В Надыме во время капремонта домов дождем затопило квартиры

Подрядчикам заплатят за работы только после устранения последствий ЧП
Анна Полякова
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В Надыме во время капремонта крыши дождем затопило квартиры Фото: prokyanao.ruВ Надыме во время капремонта крыши дождем затопило квартиры Фото: prokyanao.ru
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В Надыме прокуратура выявила нарушения при проведении капремонта жилого дома. Из-за халатного отношения подрядчиков к работе во время дождя затопило квартиры. Инцидент произошел в августе 2019 года.

В региональном ведомстве пояснили, что работы по смене кровли должны быть организованы таким образом, чтобы не допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками.

- К ремонту крыш с раскрытием кровли разрешается приступать только при наличии на месте всех необходимых строительных материалов, заготовок и благоприятного прогноза погоды, - отмечают в прокуратуре.

Из-за ненадлежащего исполнения подрядчиками условий договоров был нарушен срок выполнения работ в 8 многоквартирных домах, что привело к ЧП. Со стороны заказчика– департамента муниципального хозяйства администрации района должный контроль за деятельностью подрядчиков не осуществлялся.

В результате главе муниципального образования, а также руководителям подрядных организаций внесли представления. Установлен контроль за устранением нарушений.

О выявленных нарушениях закона проинформирован НО «Фонд капремонта многоквартирных домов в ЯНАО». Подрядчикам заплатят за работы только после устранения последствий затопления помещений в многоквартирниках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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