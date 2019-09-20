В Надыме во время капремонта домов дождем затопило квартиры
В Надыме прокуратура выявила нарушения при проведении капремонта жилого дома. Из-за халатного отношения подрядчиков к работе во время дождя затопило квартиры. Инцидент произошел в августе 2019 года.
В региональном ведомстве пояснили, что работы по смене кровли должны быть организованы таким образом, чтобы не допускать увлажнения перекрытий зданий атмосферными осадками.
- К ремонту крыш с раскрытием кровли разрешается приступать только при наличии на месте всех необходимых строительных материалов, заготовок и благоприятного прогноза погоды, - отмечают в прокуратуре.
Из-за ненадлежащего исполнения подрядчиками условий договоров был нарушен срок выполнения работ в 8 многоквартирных домах, что привело к ЧП. Со стороны заказчика– департамента муниципального хозяйства администрации района должный контроль за деятельностью подрядчиков не осуществлялся.
В результате главе муниципального образования, а также руководителям подрядных организаций внесли представления. Установлен контроль за устранением нарушений.
О выявленных нарушениях закона проинформирован НО «Фонд капремонта многоквартирных домов в ЯНАО». Подрядчикам заплатят за работы только после устранения последствий затопления помещений в многоквартирниках.
ИСТОЧНИК KP.RU