2019-09-20T14:25:33+03:00
Общество

В Ноябрьске ожидается усиление ветра до 17 м/с

Горожан просят проявить осторожность
Анна Полякова
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В Ноябрьске ожидается усиление ветра до 17 м/с Фото: pixabay.comВ Ноябрьске ожидается усиление ветра до 17 м/с Фото: pixabay.com
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Жителей Ноябрьска предупредили об ухудшении погоды. По прогнозам метеорологов, сегодня, 20 сентября в городе ближе к вечеру ожидается усиление северо-западного ветра до 17 метров в секунду. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. После обеда в городе начался дождь, температура воздуха опустилась до +7 градусов.

Информация о метеопредупреждении опубликована в соцсети на официальных страницах Единой дежурно-диспетчерской службы и городской администрации.

В этот период сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за усиления ветра, возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных, слабо укрепленных рекламных и информационных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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