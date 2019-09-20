В Ноябрьске ожидается усиление ветра до 17 м/с
Жителей Ноябрьска предупредили об ухудшении погоды. По прогнозам метеорологов, сегодня, 20 сентября в городе ближе к вечеру ожидается усиление северо-западного ветра до 17 метров в секунду. Его порывы могут достигать 22 метров в секунду. После обеда в городе начался дождь, температура воздуха опустилась до +7 градусов.
Информация о метеопредупреждении опубликована в соцсети на официальных страницах Единой дежурно-диспетчерской службы и городской администрации.
В этот период сохраняется вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Из-за усиления ветра, возможны повреждения линий электропередач, повал деревьев, повреждение широкоформатных, слабо укрепленных рекламных и информационных конструкций.
ИСТОЧНИК KP.RU