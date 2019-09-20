2019-09-20T13:59:00+03:00
Общество

В Салехарде рассмотрели механизмы борьбы с коррупцией

Главы муниципалитетов рассказали о нарушениях
Анна Полякова
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В Салехарде рассмотрели механизмы борьбы с коррупцией Фото: yanao.ruВ Салехарде рассмотрели механизмы борьбы с коррупцией Фото: yanao.ru
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Заседание региональной комиссии по вопросам противодействия коррупции состоялось 20 сентября Салехарде. Его участниками стали главы муниципальных образований, представители правоохранительных, надзорных и исполнительных госвласти региона.

Замгубернатора Аркадий Бессонов проинформировал присутствующих об изменениях в федеральном законодательстве, которые исключат ряд требований к сельским депутатам, касающихся предоставления деклараций о доходах, а также введут чёткие процедуры реагирования на нарушения и конкретные меры ответственности.

Между тем, было отмечено, что в этом году возросло количество нарушений, связанных с непринятием гражданскими служащими мер по урегулированию конфликта интересов. Об этом сообщил начальник управления по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора ЯНАО Дамир Садыков. Он также рассказал о выявлении личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов, лиц, замещающих государственные должности, должности государственной гражданской службы автономного округа.

О ситуации в сфере противодействия коррупции рассказали и представители муниципалитетов. Так глава Надымского района Леонид Дьяченко доложил, как проходила декларационная кампания в муниципалитете. В своём выступлении он отметил, что кадровая служба администрации района провела разъяснительные мероприятия для муниципальных служащих, работников кадровых служб поселений.

О выявленных нарушениях действующего законодательства о противодействии коррупции рассказал и глава Пуровского района Андрей Нестерук, сообщили в правительстве ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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