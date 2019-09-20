В Катравоже алкоголик зарезал мать своих троих детей
Жителя Приуральского района обвиняют в убийстве супруги. Пьяный 49-летний мужчина лишил своих детей матери.
По данным следствия, кровавая расправа произошла в селе Катравож. Между злоупотребляющими алкоголем супругами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил ножом в живот жене. Женщина скончалась на месте происшествия. Трое детей остались без матери.
Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. В органы опеки направлена информация о необходимости оказания помощи несовершеннолетним детям супругов. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU