СЕГОДНЯ 13:26 2019-09-20T13:32:12+03:00

В Катравоже алкоголик зарезал мать своих троих детей Фото: pixabay.com

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Жителя Приуральского района обвиняют в убийстве супруги. Пьяный 49-летний мужчина лишил своих детей матери.

По данным следствия, кровавая расправа произошла в селе Катравож. Между злоупотребляющими алкоголем супругами произошел конфликт. Во время ссоры мужчина ударил ножом в живот жене. Женщина скончалась на месте происшествия. Трое детей остались без матери.

Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. В органы опеки направлена информация о необходимости оказания помощи несовершеннолетним детям супругов. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU