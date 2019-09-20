В Губкинском начинается застройка новых микрорайонов для переселенцев из авариек

СЕГОДНЯ 13:09 2019-09-20T13:13:17+03:00

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За пять лет Ямал собирается избавиться от миллиона аварийных квадратов жилья. Такую амбициозную цель ставит губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Как отмечают в региональном правительстве, это потребует заметного оживления строительства на территории всего округа.

Губкинский подошёл к решению вопроса комплексно: одновременно с возведением домов в разных частях города начинается застройка новых микрорайонов. В то же время активизировалась работа по признанию домов аварийными.

- У нас около 40% от общего количества - деревянного фонда. Нам нужно срочно и с пониманием решать вопрос переселения именно из аварийного жилья. Сейчас мы строим 11 домов капитального исполнения, в которые заселятся губкинцы, проживающие в аварийных домах. 32 дома будут расселяться под текущее строительство. В городе 58 аварийных домов, до конца года планируем признать таковыми ещё 22, - рассказал глава Губкинского Андрей Гаранин.

Как отметил градоначальник, пришлось сжатые сроки отвести земельные участки в 17 и 15 микрорайонах, чтобы уже в этом году подрядные организации начали бить сваи.

Сейчас в округе вносят изменения в жилищные программы, в том числе внедряют новые механизмы в программу переселения из авариек. Переехать можно будет и на юг Тюменской области в рамках программы «Сотрудничество». Губернатор заверил, что все эти меры получат дополнительное финансирование, что позволит десяткам тысяч ямальских семей решить квартирный вопрос до 2025 года.

ИСТОЧНИК KP.RU