2019-09-20T13:45:30+03:00
Происшествия

На Ямале судят педофила за изнасилования пяти девочек

Односельчане доверяли общительному мужчине и оставляли с ним детей
Анна Полякова
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Надымчанина судят за изнасилования пяти девочек Фото: pixabay.comНадымчанина судят за изнасилования пяти девочек Фото: pixabay.com
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В Надыме перед судом предстанет 50-летний мужчина за надругательства над малолетними девочками. О преступлении узнали случайно, когда одна из жертв немолодого извращенца рассказала о происходящем учительнице в школе. Та и сообщила в правоохранительные органы.

В результате выяснилось, одном из поселков Надымского района с 2009 по 2018 год насиловал девочек. В общей сложности следствием установлены и доказаны 9 эпизодов насилия над детьми, указанные преступления на протяжении длительного времени были латентными.

В поселке его знали как человека общительного, обходительного, он был вхож во многие семьи и всех потерпевших знал с момента их рождения. Мужчина часто дарил детям подарки на праздники и дни рождения, а также угощал их сладостями, заходил в гости, когда родителей не было дома. Изверг поддерживал приятельские отношения с родителями потерпевших, которые доверяли ему своих детей и оставляли их наедине.

Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина психически здоров и в полной мере осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и мог руководить ими.

Теперь судьбу извращенца решит суд, куда уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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