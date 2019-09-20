СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-20T11:36:16+03:00

В Салехарде за незаконную торговлю водкой осужден местный житель. Фото с сайта прокуратуры ЯНАО

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Нескончаемый поток людей шел за алкоголем в квартиру жителя Салехарда. Спиртное он продавал значительно ниже, чем устанавливал магазин. Как оказалось, за незаконной торговлей он замечен не впервые.

Так, по данным прокуратуры ЯНАО, салехардец уже был привлечен в июне 2019 года к административной ответственности за торговлю алкоголем и даже выплатил штраф. Но уже в сентябре он был признан виновным судом в повторной незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

Согласно материалам дела, подыскивая покупателей, он изготавливал визитные карточки и объявления, которые распространял среди своих знакомых. Обратившимся оказывал услуги по доставке спиртного, за которое установил цены значительно ниже, чем в магазинах.

Недовольные качеством купленной продукции горожане обратились в правоохранительные органы, что и позволило задержать злоумышленника.

Судебные эксперты установили, что, продаваемая обвиняемым алкогольная продукция не соответствует требованиям ГОСТ, наклейки на бутылках не являются акцизными и федеральными специальными марками.

В этой связи изъятая спиртосодержащая жидкость уничтожена, по факту подделки акцизных марок материалы выделены в отдельное производство для процессуальной проверки.

Виновному назначено наказание в виде 9 месяцев исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы осужденного в доход государства со штрафом в размере 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU