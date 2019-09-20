Многодетные семьи Ямала чаще вкладывают материнский капитал в жильё

СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-20T10:15:16+03:00

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Большие семьи Ямал продолжит поддерживать. Региональный материнский капитал выдается в регионе с 2011 года. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова его выдачу продлили до 31 декабря 2024 года.

Сумма этой выплаты в регионе составляет 350 тысяч рублей, она выдаётся один раз, когда в семье рождается или родители усыновляют третьего ребёнка. В 2019 году свидетельства на маткапитал получили 704 семьи. Из них 500 семей уже распорядились средствами. Большинство потратило региональную выплату на улучшение жилищных условий: в этом году это 489 семей. Средства свидетельства тратят на погашение ипотеки, вкладывают в самостоятельную покупку жилья, в строительство дома. Ещё 11 семей в этом году вложили деньги в здоровье. Ямальцы оплатили медицинские услуги членам своих семей в российских или зарубежных клиниках. Потратить свидетельство на медицинскую помощь возможно частями.

Больших семей на Ямале много - более 60% новорождённых в округе - вторые, третьи и последующие дети. По сравнению с 2010 годом, число многодетных увеличилось втрое.

- Потратить материнский капитал можно в любое время, когда это необходимо, - уточнила Елена Карпова, директор департамента социальной защиты населения ЯНАО.

Всего с 2011 года на Ямале выдано больше 11 тысяч региональных свидетельств. Около 5 тысяч семей уже использовали их. Сейчас сумма в свидетельстве - 350 тысяч рублей.

Эту выплату называют ещё "семейным капиталом". Одинокие отцы тоже получают выплату. Но в том случае, если они усыновили третьего, четвёртого и последующих детей, не получали семейный капитал и если решение суда об усыновлении вступило в силу с 1 января 2011 года.

ИСТОЧНИК KP.RU