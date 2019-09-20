2019-09-20T10:01:09+03:00
Происшествия

Девочке, упавшей с качелей, власти Лабытнанги выплатят 50 тысяч рублей

Опасное игровое оборудование демонтировали
Анна Полякова
Поделиться:
Девочке, упавшей с качелей, власти Лабытнанги выплатят 50 тысяч рублей Фото: prokyanao.ruДевочке, упавшей с качелей, власти Лабытнанги выплатят 50 тысяч рублей Фото: prokyanao.ru
Изменить размер текста:

Суд обязал администрацию Лабытнанги выплатить пострадавшей девочке компенсацию морального вреда. Инцидент произошел в июле 2019 года. Восьмилетняя школьница упала с качели, расположенной на детской игровой площадке во дворе домов 54 «а», 54 «б» по улице Гагарина. В результате она получила перелом бедра. Причиной травмы стало отсутствие ударопоглощающего покрытия на участке.

Выяснилось, что опасные качели были бесхозяйной вещью, однако органом местного самоуправления не были приняты меры по включению их в реестр муниципальной собственности. После вмешательства прокурора несоответствующее требованиям безопасности игровое оборудование было демонтировано.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда. В итоге суд удовлетворил требования прокурора, с ответчика в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетные семьи Ямала чаще вкладывают материнский капитал в жильё
На Ямале завершился капремонт в 92 домах
В Тарко-Сале построят воскресную школу при Свято-Никольском храме
В Ноябрьске водитель сбил пешехода на светофоре и скрылся
Ямал и Петербург в режиме видеомоста обсудили строительство дорог
«Улыбающийся» дом на Оптимистов в Новом Уренгое прославился на всю Россию
Новоуренгоец лишился 200 тысяч рублей, поговорив с «сотрудником банка»
Расширение дороги в Ноябрьске вызвало негодование у горожан
Погода на Ямале 20 сентября: почти повсеместно пройдут ливневые дожди
Пуровчанка пырнула ножом приятели и сама привезла его в больницу
В Лабытнанги съехались иностранные ученые, изучающие травоядных Арктики
Новоуренгоец, забивший до смерти обидчика подруги, сядет на 10 лет
Ямал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий