Девочке, упавшей с качелей, власти Лабытнанги выплатят 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-09-20T10:01:09+03:00

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Суд обязал администрацию Лабытнанги выплатить пострадавшей девочке компенсацию морального вреда. Инцидент произошел в июле 2019 года. Восьмилетняя школьница упала с качели, расположенной на детской игровой площадке во дворе домов 54 «а», 54 «б» по улице Гагарина. В результате она получила перелом бедра. Причиной травмы стало отсутствие ударопоглощающего покрытия на участке.

Выяснилось, что опасные качели были бесхозяйной вещью, однако органом местного самоуправления не были приняты меры по включению их в реестр муниципальной собственности. После вмешательства прокурора несоответствующее требованиям безопасности игровое оборудование было демонтировано.

Прокурор города обратился в суд с исковым заявлением о взыскании с органа местного самоуправления компенсации морального вреда. В итоге суд удовлетворил требования прокурора, с ответчика в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU