На Ямале завершился капремонт в 92 домах

СЕГОДНЯ 08:58 2019-09-20T09:04:48+03:00

В оставшихся зданиях работы должны закончиться до конца декабря 2019 года

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Представители муниципалитетов ЯНАО отчитались о ходе выполнения региональной и адресной программ капитального ремонта многоквартирных домов. Совещание, которое прошло в режиме видеоселектора, провел замгубернатора Сергей Карасёв.

На 1 сентября этого года 69 капитальных и 23 деревянных дома уже готовы на 100%. На остальных объектах работы продолжаются. Здесь идет не только строительно-монтажная деятельность (исполнение на таких домах близится к завершению), но и проектная работа.

Напомним, в краткосрочный план региональной программы вошло 232 капитальных, а в адресную – 152 деревянных дома. Все работы по капитальному ремонту должны быть завершены до конца декабря 2019 года, пояснили в правительстве ЯНАО.

Сергей Карасёв рекомендовал руководству городов и районов ЯНАО взять на особый контроль сроки завершения работ, проводимых подрядными организациями по договорам, заключённым в этом году.

- В вопросах приёмки выполненных работ необходимо продолжать тесное взаимодействие с общественниками, - отметил замглавы региона.

ИСТОЧНИК KP.RU