В Тарко-Сале построят воскресную школу при Свято-Никольском храме
Из бюджета Ямала выделена субсидия на проектирование нового здания воскресной школы при Свято-Никольском храме, которая работает более 15 лет.
Пока занятия проходят в одном из его помещений площадью всего 15 кв. метров. Сейчас в школе учатся 70 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. Строительство отдельного здания позволит вывести образовательный процесс на современный уровень.
В цокольном этаже двухэтажного здания разместится спортивный зал со снарядной, тренерской, душевыми и раздевалкой, прачечная, кладовые помещения.
На первом этаже будут церковная лавка, крещальня с раздевалками, кабинеты для служителей, трапезная и кухня. На втором этаже – классы для обучения и читальный зал. Помещения воскресной школы планируется использовать также для проведения занятий в кружках и творческих объединениях.
Инициатива строительства здания православной школы принадлежит прихожанам Свято-Никольского храма, обратившимся за поддержкой к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, сообщает правительство ЯНАО.
ИСТОЧНИК KP.RU