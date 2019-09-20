В Тарко-Сале построят воскресную школу при Свято-Никольском храме

СЕГОДНЯ 08:51 2019-09-20T08:54:51+03:00

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Из бюджета Ямала выделена субсидия на проектирование нового здания воскресной школы при Свято-Никольском храме, которая работает более 15 лет.

Пока занятия проходят в одном из его помещений площадью всего 15 кв. метров. Сейчас в школе учатся 70 воспитанников в возрасте от 5 до 18 лет. Строительство отдельного здания позволит вывести образовательный процесс на современный уровень.

В цокольном этаже двухэтажного здания разместится спортивный зал со снарядной, тренерской, душевыми и раздевалкой, прачечная, кладовые помещения.

На первом этаже будут церковная лавка, крещальня с раздевалками, кабинеты для служителей, трапезная и кухня. На втором этаже – классы для обучения и читальный зал. Помещения воскресной школы планируется использовать также для проведения занятий в кружках и творческих объединениях.

Инициатива строительства здания православной школы принадлежит прихожанам Свято-Никольского храма, обратившимся за поддержкой к губернатору Ямала Дмитрию Артюхову, сообщает правительство ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU