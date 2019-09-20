2019-09-20T08:41:50+03:00
Происшествия

В Ноябрьске водитель сбил пешехода на светофоре и скрылся

Мужчина перебегал дорогу на красный свет
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске водитель сбил пешехода на светофоре и скрылся Фото: Госавтоинспекция ЯмалаВ Ноябрьске водитель сбил пешехода на светофоре и скрылся Фото: Госавтоинспекция Ямала
Изменить размер текста:

В Ноябрьске в ДТП пострадал пешеход, переходящий дорогу на запрещающий сигнал светофора. Авария произошла 19 сентября в 11.57 на улице Советская. Как сообщает Госавтоинпекция ЯНАО, водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано двенадцать ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3145 зарегистрированных ДТП 16 человек погибли и 378 травмированы, в их числе 47 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Многодетные семьи Ямала чаще вкладывают материнский капитал в жильё
Девочке, упавшей с качелей, власти Лабытнанги выплатят 50 тысяч рублей
На Ямале завершился капремонт в 92 домах
В Тарко-Сале построят воскресную школу при Свято-Никольском храме
Ямал и Петербург в режиме видеомоста обсудили строительство дорог
«Улыбающийся» дом на Оптимистов в Новом Уренгое прославился на всю Россию
Новоуренгоец лишился 200 тысяч рублей, поговорив с «сотрудником банка»
Расширение дороги в Ноябрьске вызвало негодование у горожан
Погода на Ямале 20 сентября: почти повсеместно пройдут ливневые дожди
Пуровчанка пырнула ножом приятели и сама привезла его в больницу
В Лабытнанги съехались иностранные ученые, изучающие травоядных Арктики
Новоуренгоец, забивший до смерти обидчика подруги, сядет на 10 лет
Ямал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий