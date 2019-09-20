В Ноябрьске водитель сбил пешехода на светофоре и скрылся
Мужчина перебегал дорогу на красный свет
В Ноябрьске водитель сбил пешехода на светофоре и скрылся Фото: Госавтоинспекция Ямала
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В Ноябрьске в ДТП пострадал пешеход, переходящий дорогу на запрещающий сигнал светофора. Авария произошла 19 сентября в 11.57 на улице Советская. Как сообщает Госавтоинпекция ЯНАО, водитель, сбивший пешехода, скрылся с места происшествия.
По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на ямальских дорогах зарегистрировано двенадцать ДТП, в результате которых травмировано два человека. С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3145 зарегистрированных ДТП 16 человек погибли и 378 травмированы, в их числе 47 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU