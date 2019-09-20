2019-09-20T08:24:10+03:00
Экономика

Ямал и Петербург в режиме видеомоста обсудили строительство дорог

По итогам будет создан буклет с лучшими практиками
Анна Полякова
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Ямал и Петербург в режиме видеомоста обсудили строительство дорог Фото: yanao.ruЯмал и Петербург в режиме видеомоста обсудили строительство дорог Фото: yanao.ru
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Видеомост на тему строительства автомобильных дорог связал четыре города: Санкт-Петербург, Тюмень и Салехард и Самару. Вопросы обустройства трасс в условиях растепления грунтов обсудили на совместной видеоконференции департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, представительство Ямала в Северной столице и комитет Санкт-Петербурга по делам Арктики.

- В большей степени мы сталкиваемся с этими проблемами при ремонтах и капитальных ремонтах трасс. Поэтому примеры и предложения о методах сохранения вечномерзлых грунтов нам будут полезны», - пояснил директор ГКУ «Дирекция дорожного хозяйства ЯНАО» Игорь Маношкин.

Во встрече пригласили принять участие также представителей научных институтов и производственных компаний Петербурга, имеющих навыки строительства дорог в северных условиях. Ученые и презентовали различные технологии и материалы.

Итогом телемоста стало решение о создании буклета, где будут собраны лучшие практики в вопросе строительства автомобильных дорог в условиях растепления грунтов. Собравшиеся резюмировали, что сегодня важно искать новые и эффективные методы строительства, понимая необходимость координации работ ученых, изыскателей, проектировщиков и строителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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