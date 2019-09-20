СЕГОДНЯ 07:10 2019-09-20T07:25:46+03:00

Дом на Оптимистов в Новом Уренгое прославился на всю Россию Фото: сообщество "ГОРОРО | Новый Уренго" vk.com

Многоэтажка с доской в щели засветилась в «Вечернем Урганте» [ВИДЕО]

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Дом в Новом Уренгое с торчащей из щели между фундаментом и обшивкой доской стал темой для шуток в телепрограмме «Вечерний Ургант». Фотография восьмиэтажки в ЯНАО облетела весь интернет и вызвала бурную реакцию у пользователей сети.

На снимке видно, что в щели между стеной и фундаментом красуется доска, как бы подпирающая дом, чтобы строение не упало.

Многоэтажка с доской в щели засветилась в «Вечернем Урганте» Фото: сообщество "ГОРОРО | Новый Уренго" vk.com

Не вдаваясь в подробности, ведущий программы Иван Урган подчеркнул, что ситуация в принципе объяснима – ведь это микрорайон Оптимистов.

- Они (жители – прим. Ред.) увидели это и сказали, смотрите, ощущение, что дом улыбается и как будто бы сейчас закурит… сигретка тут или зубочистка. А ведь есть же в Новом Уренгое микрорайон Пессимистов, - пошутил шоумен, - в котором ходят и говорят, вот опять все самое интересное у Оптимистов.

Кадр сделан по адресу дом №10/2 на улице Оптимистов. Между тем, в управляющей компании «УЖС» отметили, что опасности для жильцов нет, с фундаментом и стеной – все в порядке. Просела отмостка с утеплителем. Вскоре проблему должны устранить.

К слову, казусные ситуации в ямальских городах довольно часто становятся темами для Ивана Урганта. Так, например, шоумен не смог пропустить видеоролик с невозмутимым мальчиком, качавшимся на фоне пожара, или скандальный случай с неуместным гостеприимством ритуального бюро.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.yamal.kp.ru/video/embed/733127" frameborder="0"></iframe> «Улыбающийся» дом на Оптимистов в Новом Уренгое прославился на всю Россию.

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ИСТОЧНИК KP.RU