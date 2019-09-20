Новоуренгоец лишился 200 тысяч рублей, поговорив с «сотрудником банка»

СЕГОДНЯ 06:41 2019-09-20T06:41:07+03:00

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Доверчивый житель Нового Уренгоя стал жертвой обмана, поговорив по телефону с мошенником. Позвонивший выдавал себя за сотрудника службы безопасности банка.

Аферист сообщил, что с его карты осуществлено несанкционированное списание денег, и для того, чтобы отменить операцию, необходимо сообщить данные банковской карты и коды в смс-сообщениях.

Ямалец был уверен, что разговаривает с сотрудником банка, поэтому сообщил всю запрашиваемую информацию. После этого с его банковской карты ушли 193 000 рублей.

Новоуренгоец понял, что его обманули, и обратился в полицию с заявлением. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба». Максимальным наказанием за это преступление может стать лишения свободы до пяти лет, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Полиция рекомендует гражданам при поступлении сомнительных звонков не продолжать разговор, а позвонить на телефон «горячей линии» банка и уточнить интересующие вопросы.

ИСТОЧНИК KP.RU