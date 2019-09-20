Расширение дороги в Ноябрьске вызвало негодование у горожан
Жители Ноябрьска выразили недовольство теми методами, которые используются для расширения дороги возле этнографического комплекса «Арктический». Строителям пришлось пожертвовать деревьями.
Видео, которое появилось в сети Интернет, стало темой для споров. Автор в комментарии пишет, что стала свидетелем работы бригады. По ее словам, елки грузят в КамАЗ для выброса, хотя их можно пересадить в другое место.
«Ну и зачем нам такие дороги, когда мы губим окружающую среду», - возмущается горожанка.
«Правильно сказано выше, когда станет нечем дышать, тогда и запоём другую песню», - поддержали ее в сообществе.
Однако такую позицию не все подписчики группы посчитали здоровой. Часть горожан уверены, что из-за покинувших свое привычное место нескольких деревьев беды не случится, а комфорта прибавится.
«Сначала елки жалко, потом ругаются, что живем как в колхозе.... Так идите жить в лес!! В чум, в шалаш! Тогда и солнышко никто не будет загораживать и елки срубать!», - прокомментировали оппоненты.
«Надеюсь все переживающие, уже перестали покупать жидкости в пластике, и пакетами пользуются только бумажными. И автомобиль у них без ДВС», - отметили несогласные.
«Могли бы еще перед тем новым годом сообщить и дать добро на вырубку людям», возмутила горожанина недальновидность властей.
Шире дорога - меньше елок.
ИСТОЧНИК KP.RU