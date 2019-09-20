2019-09-20T06:43:57+03:00
Общество

Расширение дороги в Ноябрьске вызвало негодование у горожан

Елки возле этнопарка пошли в утилизацию
Анна Полякова
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Расширение дороги в Ноябрьске вызвало негодование у горожан Фото: скрин видео vk.comРасширение дороги в Ноябрьске вызвало негодование у горожан Фото: скрин видео vk.com
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Жители Ноябрьска выразили недовольство теми методами, которые используются для расширения дороги возле этнографического комплекса «Арктический». Строителям пришлось пожертвовать деревьями.

Видео, которое появилось в сети Интернет, стало темой для споров. Автор в комментарии пишет, что стала свидетелем работы бригады. По ее словам, елки грузят в КамАЗ для выброса, хотя их можно пересадить в другое место.

«Ну и зачем нам такие дороги, когда мы губим окружающую среду», - возмущается горожанка.

«Правильно сказано выше, когда станет нечем дышать, тогда и запоём другую песню», - поддержали ее в сообществе.

Однако такую позицию не все подписчики группы посчитали здоровой. Часть горожан уверены, что из-за покинувших свое привычное место нескольких деревьев беды не случится, а комфорта прибавится.

«Сначала елки жалко, потом ругаются, что живем как в колхозе.... Так идите жить в лес!! В чум, в шалаш! Тогда и солнышко никто не будет загораживать и елки срубать!», - прокомментировали оппоненты.

«Надеюсь все переживающие, уже перестали покупать жидкости в пластике, и пакетами пользуются только бумажными. И автомобиль у них без ДВС», - отметили несогласные.

«Могли бы еще перед тем новым годом сообщить и дать добро на вырубку людям», возмутила горожанина недальновидность властей.

Шире дорога - меньше елок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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