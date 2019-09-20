Погода на Ямале 20 сентября: почти повсеместно пройдут ливневые дожди
В пятницу, 20 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +7 градусов, пасмурно. Дождь пройдет только утром, днем – без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.
В Ноябрьске +6 градусов, пасмурно, весь день будет идти проливной дождь. Ветер северо-западный 11 м/с, после обеда может усилиться до 22 м/с.
В Новом Уренгое +7 градусов, пасмурно, дождь. Ветер северный 7 м/с.
В Надыме +7 градусов, пасмурно, после обеда - дождь. Ветер северный 7 м/с.
В Губкинском +7 градусов, пасмурно, сильный дождь. Ветер северный 6 м/с.
В Тарко-Сале +7 градусов, пасмурно, ливень. Северный ветер 5 м/с.
В Муравленко + 6 градусов, пасмурно и дождливо. Северный ветер 9 м/с.
В Лабытнанги +7 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8 м/с.
ИСТОЧНИК KP.RU