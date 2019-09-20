2019-09-20T05:40:17+03:00
Общество

Погода на Ямале 20 сентября: почти повсеместно пройдут ливневые дожди

Температура воздуха +6 ... +7 градусов
Анна Полякова
Поделиться:
Погода на Ямале 20 сентября: почти повсеместно пройдут ливневые дожди Фото: pixabay.comПогода на Ямале 20 сентября: почти повсеместно пройдут ливневые дожди Фото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 20 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +7 градусов, пасмурно. Дождь пройдет только утром, днем – без осадков. Ветер северо-западный 7 м/с.

В Ноябрьске +6 градусов, пасмурно, весь день будет идти проливной дождь. Ветер северо-западный 11 м/с, после обеда может усилиться до 22 м/с.

В Новом Уренгое +7 градусов, пасмурно, дождь. Ветер северный 7 м/с.

В Надыме +7 градусов, пасмурно, после обеда - дождь. Ветер северный 7 м/с.

В Губкинском +7 градусов, пасмурно, сильный дождь. Ветер северный 6 м/с.

В Тарко-Сале +7 градусов, пасмурно, ливень. Северный ветер 5 м/с.

В Муравленко + 6 градусов, пасмурно и дождливо. Северный ветер 9 м/с.

В Лабытнанги +7 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Улыбающийся» дом на Оптимистов в Новом Уренгое прославился на всю Россию
Новоуренгоец лишился 200 тысяч рублей, поговорив с «сотрудником банка»
Расширение дороги в Ноябрьске вызвало негодование у горожан
Пуровчанка пырнула ножом приятели и сама привезла его в больницу
В Лабытнанги съехались иностранные ученые, изучающие травоядных Арктики
Новоуренгоец, забивший до смерти обидчика подруги, сядет на 10 лет
Ямал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий
Ямальца, совершившего двойное убийство, отправят в колонию на 17 лет
На Ямале проходит массовое тестирование на ВИЧ
Надымчанину грозит 15 лет тюрьмы за семь тайников с наркотиками
Салехардцы примут участие в «Кроссе нации – 2019»
В Ноябрьске главу города выберут 17 октября
На Ямале добыли рыбы на 300 тонн больше
В Салехарде взвесят мусор, чтобы откорректировать тарифы
Ямалец, нарочно сбивший на машине шестерых человек, ждет суда
На Ямале за 100 баллов на ЕГЭ будут вручать 100 тысяч рублей
Тревожные кнопки установили во всех школах и детсадах Пуровского района
На трассе «Сургут-Салехард» сбили пешехода
Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»
Ежемесячное пособие опекунам в ЯНАО может повыситься в три раза
На Ямале закрыли школу из-за ОРВИ
Начался опрос жителей Ямала на «алкогольную» тему
В Ноябрьске стартовал региональный конкурс «Педагогический дебют -2019»
На Ямале могут появиться новые административные штрафы
В Новом Уренгое в ДТП пострадали двое водителей иномарок
Погода на Ямале 19 сентября: день обещает быть дождливым
В Ноябрьске новые дома будут строить на месте снесенных