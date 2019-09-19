2019-09-19T16:12:19+03:00
Происшествия

Пуровчанка пырнула ножом приятели и сама привезла его в больницу

Она пыталась обвинить в преступлении неизвестного возле магазина
Анна Полякова
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Пуровчанка пырнула ножом приятели и сама привезла его в больницу Фото: pixabay.comПуровчанка пырнула ножом приятели и сама привезла его в больницу Фото: pixabay.com
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В Пуровском районе женщина пыталась избежать ответственности за преступление. Она привезла мужчину с ножевым ранением в больницу и сообщила, что ранение нанес неизвестный мужчина возле магазина.

Только в ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили, кто всадил нож. Выяснилось, во время пьянки между мужчиной и женщиной возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Ранее судимая 41-летняя злоумышленница схватила со стола нож и ударила им в живот собутыльника. Позже она написала явку с повинной.

На рецидивистку завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием предметов, используемых в качестве оружия». С подозреваемой взяли обязательство о явке и надлежащем поведении, сообщает УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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