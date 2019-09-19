В Лабытнанги съехались иностранные ученые, изучающие травоядных Арктики

СЕГОДНЯ 15:30 2019-09-19T15:36:45+03:00

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В Лабытнанги работает международная научная группа по изучению травоядных Арктики. В совещаниях, которые будут проходить с 19 по 24 сентября, принимают участие учёные из России, а также Норвегии, Франции, США, Великобритании, Эстонии и Исландии.

Гостей приветствовала временно исполняющий полномочия главы администрации города Марина Трескова.

- Пускай ваше сотрудничество на благо всего мирового сообщества открывает новые горизонты в области исследования Арктики, её удивительной по богатству и красоте, но очень хрупкой природы, - отметила она.

В течение шести дней будут проводиться совещания, лекции, гости познакомятся с работой научно-исследовательского стационара Семи лиственниц. В Детской школе искусств представитель Арктического Университета Норвегии Еева Соинен 19 сентября прочитала для всех желающих лекцию «Как травоядные могут изменить Арктику?».

Публичная лекция привлекла внимание школьников, волонтеров, представителей общественных экоорганизаций и просто неравнодушных к сохранению арктической природы горожан, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU