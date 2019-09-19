2019-09-19T15:36:45+03:00
Общество

В Лабытнанги съехались иностранные ученые, изучающие травоядных Арктики

Ямальцы услышали, как животные могут изменить Север
Анна Полякова
Поделиться:
В Лабытнанги съехались иностранные ученые, изучающие травоядных Арктики Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги съехались иностранные ученые, изучающие травоядных Арктики Фото: lbt.yanao.ru
Изменить размер текста:

В Лабытнанги работает международная научная группа по изучению травоядных Арктики. В совещаниях, которые будут проходить с 19 по 24 сентября, принимают участие учёные из России, а также Норвегии, Франции, США, Великобритании, Эстонии и Исландии.

Гостей приветствовала временно исполняющий полномочия главы администрации города Марина Трескова.

- Пускай ваше сотрудничество на благо всего мирового сообщества открывает новые горизонты в области исследования Арктики, её удивительной по богатству и красоте, но очень хрупкой природы, - отметила она.

В течение шести дней будут проводиться совещания, лекции, гости познакомятся с работой научно-исследовательского стационара Семи лиственниц. В Детской школе искусств представитель Арктического Университета Норвегии Еева Соинен 19 сентября прочитала для всех желающих лекцию «Как травоядные могут изменить Арктику?».

Публичная лекция привлекла внимание школьников, волонтеров, представителей общественных экоорганизаций и просто неравнодушных к сохранению арктической природы горожан, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пуровчанка пырнула ножом приятели и сама привезла его в больницу
Новоуренгоец, забивший до смерти обидчика подруги, сядет на 10 лет
Ямал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий
Ямальца, совершившего двойное убийство, отправят в колонию на 17 лет
На Ямале проходит массовое тестирование на ВИЧ
Надымчанину грозит 15 лет тюрьмы за семь тайников с наркотиками
Салехардцы примут участие в «Кроссе нации – 2019»
В Ноябрьске главу города выберут 17 октября
На Ямале добыли рыбы на 300 тонн больше
В Салехарде взвесят мусор, чтобы откорректировать тарифы
Ямалец, нарочно сбивший на машине шестерых человек, ждет суда
На Ямале за 100 баллов на ЕГЭ будут вручать 100 тысяч рублей
Тревожные кнопки установили во всех школах и детсадах Пуровского района
На трассе «Сургут-Салехард» сбили пешехода
Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»
Ежемесячное пособие опекунам в ЯНАО может повыситься в три раза
На Ямале закрыли школу из-за ОРВИ
Начался опрос жителей Ямала на «алкогольную» тему
В Ноябрьске стартовал региональный конкурс «Педагогический дебют -2019»
На Ямале могут появиться новые административные штрафы
В Новом Уренгое в ДТП пострадали двое водителей иномарок
Погода на Ямале 19 сентября: день обещает быть дождливым
В Ноябрьске новые дома будут строить на месте снесенных