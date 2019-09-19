СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-19T15:16:08+03:00

Новоуренгоец, забивший до смерти обидчика подруги, сядет на 10 лет Фото: Ольга Крыльцова

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима

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Новоуренгойцу, который до смерти забил соседа подруги, зачитали приговор. 27-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Конфликт, который завершился убийством, произошел днем 25 апреля 2019 года. У мужчины возник конфликт с соседкой. Женщина по телефону обратилась за помощью к своему знакомому, который примчался на помощь даме. Во время выяснения отношений завязалась драка. Приехавший пинал соседа. От полученных травм скончался спустя непродолжительное время, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU