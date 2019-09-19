2019-09-19T15:16:08+03:00
Происшествия

Новоуренгоец, забивший до смерти обидчика подруги, сядет на 10 лет

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима
Анна Полякова
Поделиться:
Новоуренгоец, забивший до смерти обидчика подруги, сядет на 10 летНовоуренгоец, забивший до смерти обидчика подруги, сядет на 10 летФото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

Новоуренгойцу, который до смерти забил соседа подруги, зачитали приговор. 27-летнего мужчину признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Конфликт, который завершился убийством, произошел днем 25 апреля 2019 года. У мужчины возник конфликт с соседкой. Женщина по телефону обратилась за помощью к своему знакомому, который примчался на помощь даме. Во время выяснения отношений завязалась драка. Приехавший пинал соседа. От полученных травм скончался спустя непродолжительное время, сообщили в СУ СКР по ЯНАО.

Суд назначил виновному наказание в виде 9 лет 10 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пуровчанка пырнула ножом приятели и сама привезла его в больницу
В Лабытнанги съехались иностранные ученые, изучающие травоядных Арктики
Ямал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий
Ямальца, совершившего двойное убийство, отправят в колонию на 17 лет
На Ямале проходит массовое тестирование на ВИЧ
Надымчанину грозит 15 лет тюрьмы за семь тайников с наркотиками
Салехардцы примут участие в «Кроссе нации – 2019»
В Ноябрьске главу города выберут 17 октября
На Ямале добыли рыбы на 300 тонн больше
В Салехарде взвесят мусор, чтобы откорректировать тарифы
Ямалец, нарочно сбивший на машине шестерых человек, ждет суда
На Ямале за 100 баллов на ЕГЭ будут вручать 100 тысяч рублей
Тревожные кнопки установили во всех школах и детсадах Пуровского района
На трассе «Сургут-Салехард» сбили пешехода
Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»
Ежемесячное пособие опекунам в ЯНАО может повыситься в три раза
На Ямале закрыли школу из-за ОРВИ
Начался опрос жителей Ямала на «алкогольную» тему
В Ноябрьске стартовал региональный конкурс «Педагогический дебют -2019»
На Ямале могут появиться новые административные штрафы
В Новом Уренгое в ДТП пострадали двое водителей иномарок
Погода на Ямале 19 сентября: день обещает быть дождливым
В Ноябрьске новые дома будут строить на месте снесенных