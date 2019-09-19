2019-09-19T14:55:01+03:00
Экономика

Ямал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий

Бюджет в 2019 году возрос на 20 млрд рублей
Анна Полякова
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Ямал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий Фото: yanao.ruЯмал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий Фото: yanao.ru
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Депутаты Заксобрания ЯНАО единогласно приняли закон о внесении изменений в окружной бюджет 2019 года и плановый период до 2021 года. Заседание регионального парламента прошло 19 сентября. Доходы и расходы ямальской казны увеличены на 19,6 млрд рублей.

12,3 млрд дополнительных средств, или около 70%, будут направлены на реализацию национальных и региональных проектов. В целом обеспечение реализации проектов в текущем году составит 46,2 млрд рублей.

В приоритете - улучшение жилищных условий ямальцев, повышение зарплат бюджетников, ремонт дорог, благоустройство, медицину.

В целом доходы и расходы окружного бюджета в 2019 году составят 215,3 млрд рублей, то есть бюджет сохранён бездефицитным.

Как пояснили в правительстве ЯНАО, изменение прогнозной оценки по доходам обусловлено динамикой поступлений налоговых и неналоговых доходов окружного бюджета, дополнительными перечислениями из федерального бюджета, а также поступлением межбюджетных трансфертов из бюджета Тюменской области на реализацию мероприятий общеобластной программы «Сотрудничество».

ИСТОЧНИК KP.RU

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