2019-09-19T14:32:20+03:00
Происшествия

Ямальца, совершившего двойное убийство, отправят в колонию на 17 лет

Обжаловать судебное решение ему не удалось
Анна Полякова
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Ямальца, совершившего двойное убийство, отправят в колонию на 17 летЯмальца, совершившего двойное убийство, отправят в колонию на 17 летФото: Ольга Крыльцова
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Житель села Кутопьюган Надымского района на основании обвинительного вердикта присяжных заседателей был осужден приговором ямальского суда еще в мае 2019 года.

Его судили за двоеное убийство, совершенное в ночь с 27 на 28 августа 2016 года. Тогда он застрелил двоих знакомых. Кровавую расправу он учинил после совместной пьянки. Выстрелив из охотничьего ружья, он попал одному в голову, другому – в грудь. Присяжные заседатели признали факты доказанными.

До этого, в декабре 2017 и сентябре 2018 года, подсудимый дважды был оправдан по предъявленному обвинению из-за вердиктов коллегии присяжных о невиновности подсудимого.

- В обоих случаях незаконные судебные решения отменены Верховным Судом РФ по апелляционным представлениям гособвинителя ввиду многократных нарушений уголовно-процессуального закона стороной защиты, - пояснили в прокуратуре ЯНАО.

Так в присутствии присяжных подсудимый и его защитники неоднократно заявляли искажали содержание протоколов следственных действий, показаний свидетелей и заключений экспертиз, а также сообщали сведения, исследование которых не относится к компетенции присяжных заседателей.

В результате суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Дополнительным наказанием будет ограничение свободы на 1 год 6 месяцев.

Не согласившись с приговором суда, осужденный и его защитник, ссылаясь на допущенные по делу нарушения закона, обжаловали судебное решение в апелляционном порядке.

Однако жалобы стороны защиты оставлены без удовлетворения, приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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