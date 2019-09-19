На Ямале проходит массовое тестирование на ВИЧ

СЕГОДНЯ 14:02 2019-09-19T14:07:38+03:00

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Всероссийскую акцию «Тест на ВИЧ: экспедиция» поддержали все муниципалитеты Ямала. Стартовала она 17 июня в Севастополе, а закончится 5 ноября в Москве. Планируется, что в ней примет участие 191 город.

А регионе пройти экспресс-тестирование можно будет до 21 сентября. Медики приглашают жителей на «островки здоровья» на площадях и торговых центрах, а также выезжают на предприятия, где обследуют северян без отрыва от работы.

Это позволяет людям быстро, анонимно и бесплатно узнать свой ВИЧ-статус. Ямальцы охотно поддерживают мероприятие: некоторые производственные коллективы приходят на тестирование в полном составе, сообщает депздрав ЯНАО.

- Профилактика по-прежнему остается самым надежным способом защиты от инфекции, - говорит начальник отдела медицинской профилактики Ямальского СПИД-центра Вячеслав Кузьминов.

ИСТОЧНИК KP.RU