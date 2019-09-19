2019-09-19T13:43:48+03:00
Происшествия

Надымчанину грозит 15 лет тюрьмы за семь тайников с наркотиками

Молодой ямалец не успел реализовать свой замысел
Анна Полякова
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Надымчанину грозит 15 лет тюрьмы за семь тайников с наркотикамиНадымчанину грозит 15 лет тюрьмы за семь тайников с наркотикамиФото: Ольга Крыльцова
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В Надыме ждет суда 23-летний горожанин, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков. В сентябре 2018 года он через Telegram договорился с неизвестным о распространении в городе запрещенных веществ.

Молодой надымчанин получил от сообщника зелье, в составе которого был гашиш, общей массой 26 г, которые расфасовал в полимерные пакеты и разместил в 7 тайниках-закладках на территории города. Его задержали в середине декабря прошлого года при попытке сбыта наркотика.

Заместитель Надымского городского прокурора утвердил обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Северянину могло грозить лишения свободы на срок до 20 лет. Однако в связи с тем, что обвиняемый совершил лишь покушение на сбыт наркотических средств, размер наказания не может превышать трех четвертей максимального срока, пояснили в прокуратуре ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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