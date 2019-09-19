2019-09-19T13:06:50+03:00
Общество

Салехардцы примут участие в «Кроссе нации – 2019»

Победителей ждут медали и призы
Анна Полякова
Поделиться:
Салехардцы примут участие в «Кроссе нации – 2019» Фото: Администрация СалехардаСалехардцы примут участие в «Кроссе нации – 2019» Фото: Администрация Салехарда
Изменить размер текста:

Жители Салехарда 21 сентября побегут «Кроссе нации – 2019». Как сообщили в администрации ямальской столицы, во многих городах России кросс уже финишировал, Салехард же примет участие во всероссийской акции в эту субботу.

Дистанции для взрослых участников забега составят 2000 метров для женщин и 3000 метров для мужчин, дети от 10 лет пробегут 1500 метров. Победителей ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы.

Место проведение атлетического мероприятия определено - открытый многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс по ул.Обская. Здесь же на спортивной площадке в 12 часов начнется регистрация участников.

Всероссийский день бега «Кросс нации — 2019» в этом году охватит 85 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ямал увеличил расходы на реализацию нацпроектов и улучшение жилищных условий
Ямальца, совершившего двойное убийство, отправят в колонию на 17 лет
На Ямале проходит массовое тестирование на ВИЧ
Надымчанину грозит 15 лет тюрьмы за семь тайников с наркотиками
В Ноябрьске главу города выберут 17 октября
На Ямале добыли рыбы на 300 тонн больше
В Салехарде взвесят мусор, чтобы откорректировать тарифы
Ямалец, нарочно сбивший на машине шестерых человек, ждет суда
На Ямале за 100 баллов на ЕГЭ будут вручать 100 тысяч рублей
Тревожные кнопки установили во всех школах и детсадах Пуровского района
На трассе «Сургут-Салехард» сбили пешехода
Сбербанк и тюменские общественные организации будут совместно реализовывать проекты «Активное долголетие» и «Старшее поколение»
Ежемесячное пособие опекунам в ЯНАО может повыситься в три раза
На Ямале закрыли школу из-за ОРВИ
Начался опрос жителей Ямала на «алкогольную» тему
В Ноябрьске стартовал региональный конкурс «Педагогический дебют -2019»
На Ямале могут появиться новые административные штрафы
В Новом Уренгое в ДТП пострадали двое водителей иномарок
Погода на Ямале 19 сентября: день обещает быть дождливым
В Ноябрьске новые дома будут строить на месте снесенных