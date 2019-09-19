Салехардцы примут участие в «Кроссе нации – 2019»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-09-19T13:06:50+03:00

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Жители Салехарда 21 сентября побегут «Кроссе нации – 2019». Как сообщили в администрации ямальской столицы, во многих городах России кросс уже финишировал, Салехард же примет участие во всероссийской акции в эту субботу.

Дистанции для взрослых участников забега составят 2000 метров для женщин и 3000 метров для мужчин, дети от 10 лет пробегут 1500 метров. Победителей ждут традиционные медали, дипломы и памятные призы.

Место проведение атлетического мероприятия определено - открытый многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс по ул.Обская. Здесь же на спортивной площадке в 12 часов начнется регистрация участников.

Всероссийский день бега «Кросс нации — 2019» в этом году охватит 85 регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU