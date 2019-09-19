В Ноябрьске главу города выберут 17 октября

СЕГОДНЯ 12:39 2019-09-19T13:56:12+03:00

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Имя нового главы администрации Ноябрьска станет известно 17 октября. Конкурсная комиссия по отбору кандидатур на эту должность 19 сентября провела первое заседание.

С 20 сентября до 9 октября конкурсная комиссия будет проводить прием документов от кандидатов на должность руководителя муниципалитета.

В состав комиссии вошло шесть человек - три депутата Гордумы и три представителя ямальского правительства.

На заседании 16 сентября выбрали кандидатуры депутатов гордумы – это Руслан Хасанов, Геннадий Королев и Ирина Ращупкина.

По распоряжению губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в комиссию включены вице-губернатор Ирина Соколова, первый замгубернатора Алексей Ситников и директор департамента внутренней политики ЯНАО Сергей Климентьев, сообщает администрация города.

Второе заседание конкурсной комиссии пройдет 17 октября. На нем кандидаты на пост главы администрации пройдут собеседование.Заседание местного парламента пройдет тогда же - городская дума выберет главу Ноябрьска.

ИСТОЧНИК KP.RU