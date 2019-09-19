На Ямале добыли рыбы на 300 тонн больше

СЕГОДНЯ 11:59 2019-09-19T12:20:05+03:00

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На Ямале подвели итоги летней путины 2019 года. За 8 месяцев года добыли 6322 тонны рыбы, это больше на 300 тонн, чем в прошлом году за этот же период.

В летнюю путину промышленным рыболовством было занято 97 предприятий разных форм собственности, ими уже переработано 3900 тонн рыбы, в том числе выпущено 382 тонны консервов, или 1,4 миллиона банок.

Также в округе продолжается модернизация рыбопромыслового флота. В планах на этот год – отремонтировать 14 плашкоутов. Разговор об этом шел на заседании комитета окружного парламента по развитию АПК и делам КМНС 18 сентября.

Председатель профильного комитета Марат Абдрахманов высоко оценил поддержку фермеров. В рамках нацпроекта «Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» грант выиграли три оленеводческих хозяйства. Эти деньги будут направлены на организацию изгородного содержания оленей, приобретение животных и техники, создание новых рабочих мест.

- С этого года в округе в два раза увеличена сумма гранта для начинающих фермеров – в ближайшее время будет разыграно пять грантов на развитие агробизнеса, прием заявок на участие в конкурсе завершается 23 сентября. В 2019 году впервые были предоставлены гранты на развитие агропромышленного комплекса на общую сумму 60 миллионов рублей. Гранты предоставлялись на развитие изгородного содержания оленей, рыболовства и аквакультуры, - отметил депутат.

ИСТОЧНИК KP.RU