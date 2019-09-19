В Салехарде взвесят мусор, чтобы откорректировать тарифы

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-19T11:46:08+03:00

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В Салехарде выясняют, сколько мусора производят горожане. Такие данные нужны, чтобы проверить корректность действующих нормативов, по которым оплачиваются услуги регионального оператора, пояснили в администрации ямальской столицы.

Нормативы рассчитываются для каждой категории отдельно, всего их десять, в том числе - жилой фонд, объекты транспорта, торговли, общественного питания и другие.

- Замеры ТКО у нас осуществляются в течение всех 4 сезонов: зима, весна, лето и осень. Сначала мы взвешиваем пустой контейнер, а затем на протяжении недели взвешиваем полные. Таким образом, определяем объем отходов, их вес и плотность. В дальнейшем все данные направляются в департамент тарифной политики, энергетики и ЖКХ и ложатся в основу расчета нормативов накопления ТКО, - рассказала заведующая сектором экологии Департамента городского хозяйства Марина Авдащенко.

Чтобы весь процесс не вызывал вопросов, все замеры проводятся с участием специалистов Департамента городского хозяйства, органов местного самоуправления, регионального оператора по обращению с ТКО, общественных организаций и средств массовой информации для того.

ИСТОЧНИК KP.RU