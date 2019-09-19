2019-09-19T11:29:17+03:00
Происшествия

Ямалец, нарочно сбивший на машине шестерых человек, ждет суда

Один из попавших под колеса погиб на месте
Анна Полякова
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Ямалец, нарочно сбивший на машине шестерых человек, ждет судаЯмалец, нарочно сбивший на машине шестерых человек, ждет судаФото: Ольга Крыльцова
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На Ямале судят 34-летнего мужчину, обвиняемый в убийстве одного человека и покушение на убийство еще пятерых.

Это произошло ночью 31 июля 2017 года в селе Сеяха Ямальского района. Пьяный мужчина после конфликта с компанией молодых людей решил наказать шестерых обидчиков. Он сел за руль своего автомобиля и нарочно прибавив скорость направил машину в их сторону. Люди в это время находились у края дороги.

В результате он сбил двух мужчин. 25-летний местный житель скончался на месте происшествия, его товарищ получил тяжелые травмы. Остальные мужчины, на жизнь которых покушался обвиняемый, успели отскочить на безопасное расстояние от летевшего автомобиля.

В ходе предварительного следствия мужчина свою вину он не признал. Для доказательства его вины проведены судебно-криминалистические экспертизы, допрошены свидетели происшествия, исследованы видеозаписи, проведены обыски и осмотры места происшествия. Теперь уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, сообщает СУ СКР по ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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