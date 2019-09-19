2019-09-19T11:07:07+03:00
Общество

На Ямале за 100 баллов на ЕГЭ будут вручать 100 тысяч рублей

Столько же получат педагоги-наставники
Анна Полякова
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На Ямале за 100 баллов на ЕГЭ будут вручать 100 тысяч рублейНа Ямале за 100 баллов на ЕГЭ будут вручать 100 тысяч рублейФото: Маргарита КАЛИНКИНА
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На Ямале учреждена премия губернатора округа выпускникам-отличникам. Денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей получат набравшие по одному из предметов Единого государственного экзамена наивысшее количество баллов. Ранее ямальские выпускники за высокие результаты по ЕГЭ получали по 20 тысяч рублей.

Кроме этого, при достижении наилучших результатов по нескольким учебным дисциплинам, «стобалльникам» выплатят премию за каждый сданный экзамен.

Столько же получат педагоги-наставники, которые наилучшим образом подготовили школьников к итоговой государственной аттестации. Новая форма поддержки преподавателей начнет действовать в арктическом регионе с 1 января 2020 года.

Такие нововведения будут стимулом для более серьезной и качественной подготовки будущих выпускников к предстоящим итоговым экзаменам, а также станут неплохой финансовой поддержкой для преподавателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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