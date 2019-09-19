СЕГОДНЯ 10:14 2019-09-19T10:17:37+03:00

Тревожные кнопки установили во всех школах и детсадах Пуровского района Фото: из открытых источников

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В Пуровском районе во всех образовательных учреждениях установили системы тревожного оповещения. В этом году устаревшие технические средства охраны заменили на новые, более совершенные образцы в учреждениях образования Тарко-Сале, Пуровска и в детсаду «Росинка» деревни Харампур.

Проверка работоспособности тревожной кнопки проводится ежедневно, заключены договоры на техническое обслуживание тревожной сигнализации в 100% учреждениях района.

Согласно требованиям антитеррористической защищенности объекты образования должны быть оснащены системами передачи тревожных сообщений в подразделения войск Росгвардии или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112».

Сегодня практически во всех муниципалитетах района учреждения образования подключены к пультам вневедомственной охраны поселений или дежурным полиции. Сложнее ситуация с Ханымеем, поэтому районный департамент образования рассматривает варианты подключения пяти образовательных учреждений поселка к ЕДДС района.

- Для обеспечения стопроцентного подключения тревожной сигнализации на пульт вневедомственной охраны (Росгвардия) или ЕДДС (112), необходимо заменить оборудование в Пурпе, Сывдарме, Ханымее, Халясавэе, Самбурге и Харампуре, что потребует дополнительного финансирования, - отметили в районной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU