2019-09-19T09:52:31+03:00
Происшествия

На трассе «Сургут-Салехард» сбили пешехода

Мужчина, вышедший на проезжую часть, госпитализирован
Анна Полякова
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На трассе «Сургут-Салехард» сбили пешеходаНа трассе «Сургут-Салехард» сбили пешеходаФото: Ольга Крыльцова
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На 592 километре автодороги «Сургут-Салехард» 18 сентября пешеход попал под колеса иномарки. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель «Nissan» в 22.00 совершил наезд на человека, который вышел на проезжую часть. В результате происшествия пешеход госпитализирован с травмами.

Региональное ведомство также обнародовало сводку ДТП за прошедшие сутки. За день на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмировано три человека.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3134 зарегистрированных ДТП, 16 человек погибли и 376 травмированы, в их числе 47 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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