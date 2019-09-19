На трассе «Сургут-Салехард» сбили пешехода
На 592 километре автодороги «Сургут-Салехард» 18 сентября пешеход попал под колеса иномарки. Как сообщает Госавтоинспекция, водитель «Nissan» в 22.00 совершил наезд на человека, который вышел на проезжую часть. В результате происшествия пешеход госпитализирован с травмами.
Региональное ведомство также обнародовало сводку ДТП за прошедшие сутки. За день на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмировано три человека.
С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3134 зарегистрированных ДТП, 16 человек погибли и 376 травмированы, в их числе 47 детей.
ИСТОЧНИК KP.RU