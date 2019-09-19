СЕГОДНЯ 09:32 2019-09-19T09:36:03+03:00

Ежемесячное пособие опекунам в ЯНАО может повыситься в три раза Фото: Ольга Крыльцова

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Размер ежемесячного пособия опекунам совершеннолетних недееспособных граждан с 1 января 2020 года повысится с 5 997,25 до 18 252,50 рублей. Накануне комитет окружного парламента по соцполитике и ЖКХ поддержал внесение изменений в законы «О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» и «О мерах соцподдержки отдельных категорий граждан в ЯНАО».

Как отметил заместитель председателя комитета Игорь Герелишин, опекуны ограничены в возможности зарабатывать деньги. С принятием этого закона решатся две основные задачи, а именно – повышение уровня финансовой обеспеченности опекунов совершеннолетних недееспособных граждан и создание условий для проживания совершеннолетних недееспособных граждан непосредственно в семье.

Кроме того, изменения коснутся оплаты проезда по территории России. На данный момент возмещается 100 процентов расходов на проезд один раз в году детям-инвалидам и неработающим родителям либо сопровождающим лицам только на лечение. С 1 января 2020 года предлагается возмещать расходы на проезд независимо от целей поездки.

Также проектом закона вводится механизм индексации ежемесячного пособия на ребенка-инвалида одному из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей.

Игорь Герелишин подчеркнул, что серьезные законопроекты являются частью большого пакета законов, планируемых принять до конца года, сообщили в Заксобрании ЯНАО.

ИСТОЧНИК KP.RU