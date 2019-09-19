Начался опрос жителей Ямала на «алкогольную» тему

СЕГОДНЯ 09:00 2019-09-19T09:24:20+03:00

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На Ямале стартовал опрос жителей об ужесточении антиалкогольного законодательства. На платформе «Предлагай!» информационного ресурса «Живём на Севере» начался сбор идей по направлению «Обсуждение мер по ограничению продажи алкоголя». Эту тему предложено обсудить всем ямальцам – пользователям портала.

В спорах в социальных сетях фигурируют мнения кардинально противоположные: от снятия всех запретов на продажу алкоголя до выноса алкомаркетов за пределы населенных пунктов. Вынести продажу алкоголя подальше от города предложила общественная организация «Трезвый Ямал». Жесткую позицию общественники объясняют просто: алкоголь и табак пищей не являются, их нужно продавать за пределами населенных пунктов.

Проблема чрезмерного потребления алкоголя в регионе действительно существует. В «Национальном рейтинге трезвости субъектов России — 2018» Ямал занял 69 место — это самый худший показатель среди регионов УрФО.

В сравнении с 2017 годом округ опустился на 36 пунктов. За последние три года объем продаж крепкой алкогольной продукции на душу населения вырос на 11 процентов. Так, в Надымском районе на душу населения приходится 27,8 литра алкоголя, в Лабытнанги — 23,6.

Напомним, действующее законодательство предусматривает запрет на розничную продажу алкоголя с 22:00 до 10:00 на территории ЯНАО. Дополнительные ограничения на продажу в праздничные и другие дни определяют администрации муниципальных образований самостоятельно.Отметим, сейчас на Ямале обсуждается законопроект, по которому предлагается сократить время продажи алкоголя. Речь идет о прекращении продажи в 20.00 часов и открытии в 12.00.

ИСТОЧНИК KP.RU