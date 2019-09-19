В Ноябрьске стартовал региональный конкурс «Педагогический дебют -2019»

СЕГОДНЯ 08:44 2019-09-19T08:48:15+03:00

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В Ноябрьске приехали 17 учителей начальных классов, преподаватели иностранных языков, педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования и молодые руководители. Представители 13 ямальских муниципалитетов станут участниками конкурс профессионального мастерства «Педагогический дебют -2019».

Конкурсантов приветствовал временно исполняющий полномочия главы администрации Ноябрьска Алексей Романов, пожелав участникам, чтобы эти три дня прошли в атмосфере творчества и сотрудничества, взаимопонимания и единения.

- Уверен, что наши дебютанты выступят отлично, - сказал он.

К педагогам обратилась Ольга Березина, первый заместитель директора регионального института развития образования, доктор педагогических наук. Она отметила, что подобный формат конкурса пока еще остается новым на Ямале. Впервые его провели в 2018 году и Ноябрьск занял в нем лидирующие позиции.

ИСТОЧНИК KP.RU