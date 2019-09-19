СЕГОДНЯ 08:25 2019-09-19T08:28:05+03:00

На Ямале могут появиться новые административные штрафы Фото: zsyanao.ru

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У органов местного самоуправления не хватает административных рычагов для привлечения нарушителей к ответственности. К такому выводу пришли ямальские депутаты и решили изменить ситуацию.

Народные избранники выделили 4 состава нарушений, которые должны наказываться штрафами. Об этом рассказал председатель комитета Заксобрания ЯНАО по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям Эдуард Яунгад.

Проектом закона предлагается установить административную ответственность за остановку или стоянку автомобилей на газонах,детских, спортивных площадках и площадках для выгула животных.

Наказываться будет изменение фасада, элементов и деталей фасада здания, которые не соответствуют паспорту фасада здания, без согласования с уполномоченным органом местного самоуправления.

Кроме того, штраф предусмотрен за проведение земляных работ без разрешения уполномоченного органа местного самоуправления или если его срок истек.

Штраф грозит и за невыполнение работ по восстановлению элементов озеленения, покрытий проезжих частей, парковок, тротуаров, пешеходных дорожек, покрытий и оборудования спортивных и детских площадок, ограждений, лотков.

К примеру, сумма штрафа за остановку или парковку на газонах составит для рядовых горожан – до 3000 рублей. За повторное нарушение сумма штрафа увеличивается. Злостным нарушителям из числа юридических лиц сумма может возрасти до 350 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU