В Новом Уренгое в ДТП пострадали двое водителей иномарок

СЕГОДНЯ 08:03 2019-09-19T09:49:06+03:00

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В Новом Уренгое за минувшие сутки произошло два ДТП с пострадавшими людьми. Так 18 сентября в 01.20 на улице Промысловая автомобиля «Renault» врезался во впереди стоящий «ВАЗ». Как сообщает Госавтоинспекция ЯНАО, водитель иномарки не выбрал безопасную скорость для движения и не принял мер до полной остановки транспортного средства. В результате происшествия он получил травмы.

В 09.00 на улице Ягельная лихач за рулем «Mitsubishi» столкнулся с движущемся впереди автомобилем «Toyota». В результате происшествия водитель второй машины травмирован.

По данным регионального ведомства, всего за прошедшие сутки на дорогах Ямало-Ненецкого автономного округа зарегистрировано 13 ДТП, в результате которых травмировано три человека.

С начала 2019 года на ямальских дорогах в 3134 зарегистрированных ДТП, 16 человек погибли и 376 травмированы, в их числе 47 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU