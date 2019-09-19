СЕГОДНЯ 06:37 2019-09-19T06:37:18+03:00

Погода на Ямале 19 сентября: день обещает быть дождливым Фото: Анна Полякова

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В четверг, 19 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде днем +8 градусов, пасмурно и дождливо. Ветер северо-восточный 3 м/с.

В Ноябрьске +10 градусов, пасмурно, во второй половине дня - дождь. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Новом Уренгое +11 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Надыме +11 градусов, пасмурно, дождь. Ветер юго-западный 2 м/с.

В Губкинском +12 градусов, пасмурно, периодически – кратковременный дождь. Ветер юго-западный 1 м/с.

В Тарко-Сале +11 градусов, пасмурно, дождь – в первой половине дня. Юго-западный ветер 1 м/с.

В Муравленко + 11 градусов, пасмурно и дождливо. Юго-восточный ветер 2 м/с.

В Лабытнанги +8 градусов, пасмурно, весь день будет идти небольшой дождь. Ветер восточный 3 м/с.

По народному календарю, в этот день ожидались первые заморозки, получившие название – михайловские утренники. Также примечали: если погода 19 сентября теплая, то осень будет долгой. Появившийся на деревьях иней – к снежной зиме, а туман утром – к теплу.

ИСТОЧНИК KP.RU