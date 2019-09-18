СЕГОДНЯ 18:10 2019-09-18T18:12:19+03:00

В Ноябрьске новые дома будут строить на месте снесенных Фото: Администрация Ноябрьска

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Программа переселения из ветхого жилья за два последних года позволила отпраздновать новоселье 560 ноябрьским семьям, сообщили в администрации города.

Накануне, две семьи из Ноябрьска получили ключи от квартир в микрорайоне «Западный» по договору соцнайма. До конца 2019 года около ста семей переберутся из аварийных домов в теплые квартиры с чистовой отделкой в район Оболони.

Ноябрьску 44 года, балки, вагончики и бочки, деревянные дома времен первопроходцев пришли в негодность и потребности в переселении людей велики. Жители более 500 строений нуждаются в капитальном жилье – это около 5 000 новых квартир. Для примера, в 8 микрорайоне проживает 3 500 ноябрян.

В 2018 году в Ноябрьске было снесено свыше 150 деревянных аварийных домов, в текущем – 9. Полностью расселены и готовы к сносу еще 66 аварийных домов.

Рассматривается возможность на месте снесенных домов строить новые и заселять в них жильцов, проживавших на данном месте ранее. Таким образом, люди не будут испытывать неудобства, связанные с переселением в другие микрорайоны города.

- Ноябрьску дополнительно выделено 40 миллионов рублей, что позволит в этом году снести еще 34 строения. 250 миллионов рублей направлено на предоставление выкупной стоимости гражданам. В результате количество расселенных домов увеличится, - сообщил заместитель главы администрации Евгений Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU