2019-09-18T18:12:19+03:00
Общество

В Ноябрьске новые дома будут строить на месте снесенных

Городу поступили дополнительные средства на расселение "деревяшек"
Анна Полякова
Поделиться:
В Ноябрьске новые дома будут строить на месте снесенных Фото: Администрация НоябрьскаВ Ноябрьске новые дома будут строить на месте снесенных Фото: Администрация Ноябрьска
Изменить размер текста:

Программа переселения из ветхого жилья за два последних года позволила отпраздновать новоселье 560 ноябрьским семьям, сообщили в администрации города.

Накануне, две семьи из Ноябрьска получили ключи от квартир в микрорайоне «Западный» по договору соцнайма. До конца 2019 года около ста семей переберутся из аварийных домов в теплые квартиры с чистовой отделкой в район Оболони.

Ноябрьску 44 года, балки, вагончики и бочки, деревянные дома времен первопроходцев пришли в негодность и потребности в переселении людей велики. Жители более 500 строений нуждаются в капитальном жилье – это около 5 000 новых квартир. Для примера, в 8 микрорайоне проживает 3 500 ноябрян.

В 2018 году в Ноябрьске было снесено свыше 150 деревянных аварийных домов, в текущем – 9. Полностью расселены и готовы к сносу еще 66 аварийных домов.

Рассматривается возможность на месте снесенных домов строить новые и заселять в них жильцов, проживавших на данном месте ранее. Таким образом, люди не будут испытывать неудобства, связанные с переселением в другие микрорайоны города.

- Ноябрьску дополнительно выделено 40 миллионов рублей, что позволит в этом году снести еще 34 строения. 250 миллионов рублей направлено на предоставление выкупной стоимости гражданам. В результате количество расселенных домов увеличится, - сообщил заместитель главы администрации Евгений Белов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Лабытнанги установили скамейки с подогревом
Реконструкцию улицы Комсомольской в Салехарде завершат раньше срока
Сбербанк запускает сервис переводов с кредитных карт в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн»
Новоуренгойцы переходят на прямые расчеты с поставщиками услуг ЖКХ
Глава Ямала принял участие в пленарной сессии Тюменского нефтегазового форума
Надымский наркоделец пытался обжаловать приговор
На Ямале появились бизнес-школы для детей и взрослых
Надымские школьники увидели мир глазами пьяного водителя
Власти Ямала рассказали, на что потратят дополнительные бюджетные средства
Ямальца лишили свободы за удар кулаком в лицо полицейского
Управление финансами на Ямале оценили в Минфине
Пассажирская навигация на Ямале завершится 12 октября
В Салехарде за падение ребенка с высоты будут судить экономного бизнесмена
Жители Харпа жалуются на испорченный воздух
Жительницу Тарко-Сале подозревают в убийстве супруга
В Пуровске стартовала экологическая акция «Эко-ель»
Ямальский агропром представили на выставке в Екатеринбурге
В Тарко-Сале появится улица Анатолия Острягина
Движение судов «Березово-Мужи» решено продлить
За сути на Ямале случилось 13 ДТП, в которых пострадали только машины