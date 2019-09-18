2019-09-18T17:49:54+03:00
Общество

В Лабытнанги установили скамейки с подогревом

Прогулки по городу станут ещё более комфортными и приятными
Анна Полякова
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В Лабытнанги установили скамейки с подогревом Фото: lbt.yanao.ruВ Лабытнанги установили скамейки с подогревом Фото: lbt.yanao.ru
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В Лабытнанги появились тёплые скамейки. Теперь прогулки по городу даже в самый холодный период станут ещё более комфортными и приятными. Три необычные круглые лавочки с подогревом разместились на улице Первомайской.

Город заметно преобразился к сентябрю. Так на пешеходной зоне по улице Дзержинского и на бульваре Победы появились фотозоны «Лабытнанги» и «Велосипед» для дружной компании. На площади В. Нака для игр детворы устанавливаются беседка и лабиринт.

Возле ЗАГСа появилась роскошная карета. Белая ажурная, сказочная, она будет радовать молодоженов и просто прохожих.

Возле ЗАГСа появилась роскошная карета Фото: lbt.yanao.ru

Возле ЗАГСа появилась роскошная карета Фото: lbt.yanao.ru

Между тем, часть новинок - малых архитектурных форм будет установлена позднее, к новогодним праздникам и ко Дню Победы, сообщает администрация города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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